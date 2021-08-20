Украинский вратарь ушел из "Наполи"

Итальянский вратарь "Наполи" с украинскими корнями 25-летний Никита Контини-Барановский перешел в "Кротоне".

Аренда футболиста рассчитана до конца сезона 2021/22.

В предыдущих сезонах игрока отдавали в аренду в "СПАЛ", "Каррарезе", "Таранто", "Понтедере", "Сиене" и "Виртус Энтелле".

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Никита Контини-Барановский родился в Черкассах в семье украинки и итальянца. За первую команду "Наполи" Контини-Барановский пока не дебютировал.

В минувшем сезоне "Кротоне" вылетело из Серии А в Серию Б, заняв 19-е место.