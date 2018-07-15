Украинский вратарь на просмотре у итальянского гранда

Украинский голкипер может стать игроком итальянского "Наполи". 22-летний Никита Контини-Барановский сыграл за "неаполитанцев" в спарринге.
"Карло Анчелотти в своем первом матче в статусе главного тренера Наполи дал почти 40 мин. игрового времени украинскому голкиперу Никите Контини-Барановского.
Наполи в спарринге победил Гоццано со счетом 4: 0.Контини-Барановский - уроженец Черкасс, который вырос в Италии.
Прошлый сезон голкипер провел в Серии С1 в клубе Понтедера ", - сообщает "Футбол24".
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В последних трех сезонах в "Наполи" основным вратарем был опытный испанский кипер Пепе Рейна.
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