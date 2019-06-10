Украинский тяжелоатлет выиграл турнир в Великобритании

Дмитрий Чумак получил путевку на Олимпиаду в Токио в 2020 году.

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал победителем турнира "British International Open" в Ковентри, Великобритания. Украинец завоевал золотую награду в весовой категории до 109 килограмм.

Чумак с суммой 380 кг показал лучший результат в многоборье — 170 кг в рывке и 210 кг в толчке. Ближайший преследователь украинца Оуэн Боксолл из Великобритании показал результат в 350 кг.

Турнир в Ковентри имеет бронзовый статус IWF и является квалификационным на Олимпийские игры-2020. Таким образом, Чумак не только выиграл соревнования, а и обеспечил себе путевку в Токио на Олимпиаду.

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Напомним, что в апреле Чумак принес сборной Украины три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.