Украинский тренер умер на футбольном поле

Гуртовенко тренировал детей из "Десны"

7 июня во городке Мена на Черниговщине прямо на футбольном поле скончался тренер футбольной команды ДЮСШ "Мена" Геннадий Гуртовенко



Об этом сообщает Depo.Сектор.

Геннадий Гуртовенко также работал в детско-спортивной школе "Десны", а среди его многих воспитанников и один из главных бомбардиров "Десны" Александр Кожемяченко.

Последним из украинских тренеров умер на футбольном поле Андрей Баль, 9 августа 2014 года. Произошло это во время матча ветеранских команд. Андрею Михайловичу было 56 лет