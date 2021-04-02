Украинский тренер призывает Шевченко взять Буяльского на Евро

Один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский должен поехать на Евро-2020/21 в составе сборной Украины.
Буяльский способен сыграть на нескольких позициях и может быть полезным для национальной команды, считает украинский тренер Вячеслав Грозный.
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"Он универсальный футболист и может играть в схемах Андрея Шевченко и в ромбе, и на позиции опорника, и под нападающими. Знаю это по совместной работе с ним в "Говерле". Думаю, к финальной части Евро Шевченко еще посмотрит кандидатов в сборную и все-таки включит Буяльского в заявку", - поделился Грозный в комментарии meta-ratings.
Андрей Шевченко не вызывает Буялського в сборную Украины. Тренер не видит места для игрока в своих тактических построениях. Последний раз футболист выходил на поле в составе сборной Украины еще в 2017 году в поединке против Косово.
В текущем сезоне Буяльский провел 27 матчей в составе "Динамо", отметившись 5 голами и 7 ассистов.
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