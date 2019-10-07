Украинский теннисист выиграл турнир впервые за 5 лет

Илья Марченко победил на турнире в Казахстане. Фото: рейтер

Украинский теннисист Илья Марченко отметил победу на турнире в Нур-Султане (Казахстан). В финале турнира украинец победил Янника Мадена.

Об этом сообщает "24 канал"

В первом сете отпраздновал победу 29-летний немец Маден, который в рейтинге ATP занимает 130 место.

Илья выиграл вторую партию с таким же счетом, как проиграл первый сет. Судьба поединка решалась в последнем сете. Украинские удалось вырвать победу. Всего поединок продолжался более 2:00.

Янник Маден - Илья Марченко 1: 2 (6: 4, 4: 6, 3: 6)

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Для Марченко это первая победа на турнире серии ATP с ноября 2014 года. Тогда Илья в Брешии (Италия) сумел выиграть челленджер в одиночном и парном разряде.