Украинский теннисист вернется на корт после 17-месячной паузы в карьере

Украинский теннисист Александр Долгополов полтора года лечил травму кисти руки. Фото: рейтер.

Украинский теннисист Александр Долгополов вернется на корт после затяжной паузи. Возвращение состоится в соревнованиях в Дохе с 30 декабря 2019-го по 5 января 2020 года.

Также украинец планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии, об этом пишет "Чемпионат".

Свой последний официальный матч Долгополов провел в мае прошлого года, уступив в первом круге римского "Мастерса" Новаку Джоковичу. Всего в 2018-м украинец провел 10 матчей, из которых выиграл только 5.

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Наивысшим результатом Долгополова в рейтинге АТР является 13-я строчка, которую он занимал в январе 2012-го. В его активе выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии-2017 и 3 титула, завоеванных на турнирах категории АТР.