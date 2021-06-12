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суббота, 12 июня 2021 13:06

Украинский телеканал отказался транслировать матч сборной России

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Украинский телеканал отказался транслировать матч сборной России
Россияне надеются на чудо. Фото: Reuters

Телеканал "Украина" не покажет в прямом эфире противостояние между Россией и Бельгией, который начнется сегодня в 22:00.

Сначала в программе канала был этот поединок, однако затем его убрали. С 21:00 будет транслироваться сериал "Сашина дело". Зато в сетке появилась трансляция матча Уэльс - Швейцария, стартовый свисток которого прозвучит в 16:00.

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Матч Бельгии и России все же можно будет посмотреть - на территории Украины он будет доступен только на телеканале Футбол 1. Команды уже играли на групповом турнире. Тогда дважды победила Бельгия - 3: 1 и 4: 1.

Ранее Азербайджан не пустил в страну известных российских комментаторов.

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