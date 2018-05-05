Украинский судей возглавит авторитетный специалист

В Украину едет глава судейского департамента ФИФА Бузакка. Фото: AFP

Арбитры украинской Премьер-лиги могут получить авторитетного руководителя.

Президент УПЛ Томас Гримм хочет пригласить для работы в Украине своего земляка, главу судейского департамента ФИФА Массимо Бузакку.

При этом глава комитета арбитров Лучано Луче против данного решения, сообщает FootballHub.

Швейцарец Бузакка судил первый матч в истории сборной Украины на чемпионатах мира - в 2006-м против Испании (0:4).

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49-летний специалист работает директором по менеджменту, в свободное время увлекается лыжами. Родной язык - итальянский, также владеет английским, французским, немецким и испанским языками.