Украинский шпажист поборется за бронзу

рейзлин проиграл во второй трети боя. Фото: НОК Украины

Украинец Игорь Рейзлин проиграл в полуфинал олимпийского турнира шпажистов. Там он уступил французу Ромену Каннону - 10:15.

Первую треть поединок был равным - 5:5. Равная борьба продолжалась и в начале второй трети - 8:7 в пользу француза.

Ближе к концу второй половины Каннон резко оторвался и ушел вперед - 12:9. Рейзлин не сумел остановить порыв 47-ого номера мирового рейтинга и уступил - 10:15.

Теперь украинец встретится в утешительном бою за бронзовую награду с итальянцем Андреа Сантарелли. Начало - в 14:20.

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Пока на Олимпиаде-2020 Украина имеет только одну медаль. Ее завоевала в дзюдо Дарья Билодид. Если Рейзлин победит, то это будет вторая украинская бронзовая медаль Олимпиады в Токио.