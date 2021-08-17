Украинский шашист стал чемпионом Европы

Аникеев стал чемпионом Европы. Фото: golos

Украинец Юрий Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам-64 на соревнованиях в Турции.

Для победы на турнире украинский спортсмен одолел двух подряд россиян в решающих матчах. Об этом сообщает Общественное.

В полуфинале Аникеев прошел своего бывшего соотечественника - крымчанина Сергея Белошеева, который в 2014 году принял гражданство РФ.

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В финале представитель Харьковской области победил другого россиянина - многократного чемпиона мира Александра Георгиева.

Третье место на соревнованиях занял также украинец Феликс Шепель. У женщин второй стала наша соотечественница Елена Коротка.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами. Глава государства рассказал, что сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры. Национальная программа развития спортивной инфраструктуры представят президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху во время его визита в Украину в сентябре. Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная Украины получила 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.