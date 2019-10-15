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вторник, 15 октября 2019 13:17

Украинский рекордсмен переплыл Днепр за месяц

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Украинский рекордсмен переплыл Днепр за месяц
Михаил Романишин переплыл Днепр вдоль и установил Национальный рекорд Украины. Фото: Facebook / Mikhail Romanishyn

Михаил Романишин установил Национальный рекорд Украины - самый длинный заплыв в открытой воде. Переплыл Днепр вдоль от села Страхолесье Киевской области на границе с Беларусью к Херсону. Преодолел 985 километров.

Заплыв Михаила Романишина длился с 5 августа по 10 сентября.

"Идея возникла в июле. Сначала хотел переплыть Черное море, но не хватало финансирования. Друг предложил заплыв через Днепр. Согласился, потому что хотел привлечь внимание молодежи к плаванию. А также призвать власти обратить внимание на экологическое состояние воды в главной реке страны. Чтобы осилить такую ​​дистанцию ​​физически готовился 4 года", - говорит Романишин.

Спортсмен плыл по 8 часов в день.

"Просыпались в 6:30. 4 часа плывем. В жару отдыхаем 2 часа. Во второй половине дня плыву еще 4 часа. В среднем за 1,3 минут проплывал 100 метров, то есть 4 километра в час. Примерно 60 процентов пути плыли по течению. 40 процентов пути была встречная волна. Скорость падала до 1,5 минуты за 100 метров. Плыл вольным стилем. Иногда на спине. Каждая рука делала по 9600 гребков в день. В день получалось около 30 километров", - добавляет спортсмен.

Во время остановки спортсмен восстанавливал силы и питался полезной пищей.

"Во время заплыва самое главное - это правильно восстанавливать свое состояние на берегу. На каждой остановке и утром делал растяжку и комплекс упражнений. Плечи были в состоянии надрыва. Их постоянно надо было растягивать. Пытался питаться как можно более полезной пищей. Все было в комплексе. Завтракал овсянкой, сухофруктами и медом. Употреблял много овощей и фруктов. Во время заплыва я ежечасно подплывал к лодке, где Андрей подкармливал меня углеводами. Он был моим ориентиром. Защищал от встречных лодок, которые могли меня не заметить и ориентировал на местности. Видимо, он выполнил большую часть работы", - смеется Романишин.

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Михаил Романишин следил за своими мыслями в воде.

"В мыслях постоянная борьба. Нельзя допускать вредных. Если такая мысль приходит в голову, то это ускоряет сердцебиение и замедляет мой темп. Думал о детях, жене и маме с папой. В воде молился и медитировал. Это помогало мне ускоряться. Каждый день диктовал себе на диктофон материал для книги. Хочу издать книгу не об истории заплыва, а о ходе моих мыслей во время установления рекорда. Был момент, когда вредные мысли чуть не привели к прекращению проекта. Когда проплыл город Днепр, то подумал, что у меня не хватит сил. Мои сыновья начали хорошо говорить (Самсону 2 года и 10 месяцев, Ильи 1 год и 8 месяцев, - ред. ГПУ). Думал: "Что я здесь делаю вообще? Извините, ребята, но я поехал домой". Затем поговорил по видеосвязи у ​​с женой Оксаной и детьми. Они меня поддержали и уговорили продолжить заплыв. Семья - это то, что меня мотивирует больше всего", - говорит Романишин.

На берегу пловец встречался с местными.

"Люди, которые встречались на берегу очень беспокоились о моем здоровье. Почти все меня знали, потому что видели сюжет в новостях. Каждый хотел помочь. Думали, что я очень голоден. Угощали арбузами. Встретили рыбака, который подарил нам 5 лещей. Одна женщина в Золотой Балке Херсонской области нас даже приютила, обогрела и накормила. Хотя у нее была однокомнатная избушка. Ее сын - мой ровесник. Мы ее настолько вдохновили, что она нам написала стихотворение - гимн нашего заплыва", - говорит спортсмен.

И чтоб осуществить заветную мечту,
он взял друзей надежных и надежду.
Свой талисман - нательный крест,
чтобы вместе с Богом все невзгоды перенесть.

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл "золото" на этапе Кубка мира, который прошел в Токио.

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