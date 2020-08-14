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суббота, 15 августа 2020 11:09

Украинский прыгун установил рекорд ч

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Украинский прыгун установил рекорд ч
Богдан Бондаренко взял 2 метра 41 сантиметр со второй попытки. Фото Рейтерп

15 августа 2013-го в Москве проходил Чемпионат мира по легкой атлетике. Украинец Богдан Бондаренко триумфовал в прыжках в высоту с рекордом мировых форумов - 2,41 м. Богдан опередил Мутаза Баршима (2,38 м) из Катара.

В то время Бондаренко был в невероятной форме. Он уверенно выигрывал главные соревнования, в том числе Бриллиантовую лигу. Поэтому, когда соперники начали с 2,20 м, Богдан стартовой высотой заявил 2,29. Уверенно ее преодолев, Бондаренко начал пропускать высоты - сначала 2,32. Когда был взят 2,35, Богдан пропустил 2,38 м.

Баршим взял 2,38 с первой попытки, а Богдан пошел на рекорд чемпионатов мира, прыгнув 2,41.

Если бы на Олимпиаде попал на пьедестал, сейчас бы не было такого стимула бороться

Катарец заказал 2,44, но не взял высоту. На его попытки Бондаренко даже не смотрел. Он был сосредоточен на рекорде Хавьера Сотомайора - 2,45.
После победы Богдан попытался превзойти мировой рекорд, подняв планку на 2,46 м. К сожалению, все 3 попытки успеха украинцу не принесли.

"Победа была очень сложной, - сказал чемпион. - Понимаю, что на Чемпионате мира лучше было бы не пропускать высоты, а преодолевать каждую из них, и я был вынужден это делать. У меня были проблемы с пахом. В квалификации старался не нагружать его, все на себя взяла стопа. В конце концов, начала болеть и она. На 2,29 метрах заболела нога, и после этого уже было очень сложно. Я пропустил 2,32 метра. Хотел пропускать и 2,35, но пожалел отца. Даже представить не могу, что на тот момент у него творилось внутри".

Мировой рекорд на этот раз был очень близко. Особенно во время выполнения второй попытки на 2,46 м.

"В том, что не взял 2,46 в Москве, есть и свой плюс. На Олимпиаде в Лондоне у меня был такой же результат, как и в призеров. Я уступил им только за попытками. Но если бы тогда попал на пьедестал, сейчас бы не было такого стимула бороться. Мог бы расслабиться, больше отдыхать. А так было желание тренироваться", - рассказал Богдан.

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В следующем году Бондаренко покорилась высота 2,42 м, которая является национальным рекордом Украины. На Олимпиаде в Рио Богдан финишировал 3-м с результатом 2,33 м. На последнем чемпионате мира в Катаре он снялся из соревнований из-за травмы колена.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
15
августа

Украинский прыгун установил рекорд ч

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