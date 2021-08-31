Украинский пловец выиграл "золото" на Параолимпиаде с мировым рекордом

Украинский пловец 26-летний Максим Крипак одержал золотую медаль на Параолимпиаде, которая стала для Украины 14-й в зачете.

Крипак был быстрее всех на дистанции 100 м баттерфляем в классе S10 вольным стилем.

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Украинец побил предыдущий мировой рекорд. Результат Крипака - 54.15 с., а предыдущий рекорд - 54:71 с. Он принадлежал украинцу Денису Дуброву.

Для Крипака это уже четвертая медаль в Токио. Украинец одержал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.

В столице Японии Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования продлятся из 24 августа по 5 сентября. В Играх бороться за 539 медалей из 22 видов спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмены из 161 страны. Среди них 143 украинских атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

Украинские Параолимпийцы завоевали 11 призовых медалей течение шестого соревновательного дня, из которых две золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.