Украинский пьедестал. Как награждали наших парабиатлонистов в Пекине-2022

В первый соревновательный день зимней Паралимпиады-2022 украинские парабиатлонисты с нарушениями зрения заняли весь пьедестал в мужском спринте.

Видео с церемонии награждения было опубликовано в Twitter Paralympic Games.

Виталий Лукьяненко (гайд Борис Бабар) выиграл золотую медаль, Александр Казик (гайд Сергей Кучерявый) - серебряную, Дмитрий Суярко (гайд Александр Никонович) - бронзовую.

Над стадионом были подняты три украинских флага, а наши спортсмены вместе спели гимн.

The first and only podium sweep so far at #Beijing2022 is for Ukraine 🇺🇦 in the Para biathlon men's sprint vision impaired.#WinterParalympics #ParaNordic @ParaSnowSports @ukrparalympic pic.twitter.com/2c4DPnatk1