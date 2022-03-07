Украинский пьедестал. Как награждали наших парабиатлонистов в Пекине-2022

В первый соревновательный день зимней Паралимпиады-2022 украинские парабиатлонисты с нарушениями зрения заняли весь пьедестал в мужском спринте.
Видео с церемонии награждения было опубликовано в Twitter Paralympic Games.
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Виталий Лукьяненко (гайд Борис Бабар) выиграл золотую медаль, Александр Казик (гайд Сергей Кучерявый) - серебряную, Дмитрий Суярко (гайд Александр Никонович) - бронзовую.
Над стадионом были подняты три украинских флага, а наши спортсмены вместе спели гимн.
The first and only podium sweep so far at #Beijing2022 is for Ukraine 🇺🇦 in the Para biathlon men's sprint vision impaired.#WinterParalympics #ParaNordic @ParaSnowSports @ukrparalympic pic.twitter.com/2c4DPnatk1— Paralympic Games (@Paralympics) March 6, 2022
Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.
Сборная Украины будет соревноваться в биатлоне и лыжных гонках. Представляют нашу страну 20 спортсменов и девять спортсменов-лидеров (гайдов).
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