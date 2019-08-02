Украинский паралимпиец побил рекорд

Олег Иваненко переплыл Ла-Манш. Фото: Facebook

Паралимпиец Олег Иваненко установил мировой рекорд

Он преодолел пролив Ла-Манш за 18 часов непрерывного заплыва. Всего проплыл 62 км, сообщает в Facebook.

"Друзья! Поздравляю вас с нашей общей победой! Есть рекорд мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды", - говорится в сообщении.

Спортсмен преодолел почти вдвое больше, чем предполагалось, из-за непогоды.

"Из-за сильных течения и ветра пришлось идти галсами. Отсюда и получилась такая увеличенная протяженность заплыва. К ночи температура воздуха упала почти до 12, поднялся сильный ветер и пошли волны. Но я плыл. Однако даже при такой протяженности нашего пути к французскому берегу мы не доплыли всего 8 километров", - пишет Иваненко.

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Паралимпиец поблагодарил всех за поддержку.

"Она мне давала силы. И мы вместе победили! Слава Украине!" - написал он.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Медальным стал заплыв на дистанции 1500 м брассом.