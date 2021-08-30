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понедельник, 30 августа 2021 18:42

Украинский паралимпиец отказался от фото с россиянами

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  Украинский призер Параолимпиады не захотел делать фото с представителями РФ. Фото: ua.news
Украинский призер Параолимпиады не захотел делать фото с представителями РФ. Фото: ua.news

Украинец Игорь Цветов, который получил серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде, отказался от совместного фото с россиянами, которые также взяли награды.

Во время церемонии награждения рядом с Цветовым стояли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Первый взял золото, второй - бронзу, сообщает Суспільне.

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Там представители Паралимпийского комитета России предложили Цветов сделать совместное фото призеров. Однако украинский спортсмен отказался.

Российские спортсмены сделали снимок вдвоем.

  Российские спортсмены сделали фото без украинца. Фото: ua.news
Российские спортсмены сделали фото без украинца. Фото: ua.news

Украина добралась до отметки в 50 медалей на Паралимпийских играх в Токио. 30 августа одну серебряную награду в беге на 100 метров получил титулованный легкоатлет Игорь Цветов, вторую - по плаванию на 200 метров Михаил Сербин.

Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию. После этого разгорелся скандал. Однако министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что украинская атлетка во время награждения на Олимпиаде просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.

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