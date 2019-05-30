Украинский нападающий приостановил карьеру из-за серьезных проблем с сердцем

Еще осенью Кулач был лидером "Ворсклы" и получал вызов в национальную сборную Украины.

Нападающий "Александрии" Владислав Кулач не играет длительный срок из-за проблем со здоровьем.

Форвард не выступает за "Александрию" за серьезных проблем с сердцем. Сейчас Кулач поставил свою карьеру на паузу, сообщил журналист телеканала "Футбол 1/2" в программе "Тур Онлайн".

Напомним, Кулач перешел в команду Шарана в начале 2019-го года, правда, ни разу не играл за "Александрию". Права на игрока принадлежат "Шахтеру".

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Последний раз Кулач выходил на поле еще в составе "Ворсклы" 3 декабря прошлого года в поединке против "Александрии".