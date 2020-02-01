Украинский легионер в Польше бил по ушах самоуверенных португальцев

Раньше Владимир Костевич играл за львовские "Карпаты"

Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич рассказал, как в его команде воспринимали успехи сборной Украины в отборе на Евро-2020.

"Все очень хорошо говорят о сборной Украины, о ее игре. У меня в команде был один серб и два португальца. Было нам о чем поговорить. Португальцы мне проиграли спор. Спорили, кто выиграет – Украина или Португалия. Они сказали, что Украина проиграет последний матч Португалии со счетом 0:5, и получили немного по ушам за то, что были самоуверенными". Сообщает footballua.tv

"Серб признал, что уровень Украины существенно вырос, тяжело было играть против нашей сборной.

Я всегда говорил, что попасть в сборную Украины - это моя мечта. Сколько буду играть в футбол, всегда моей целью будет сборная, – отметил Владимир Костевич.

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В нынешнем чемпионате Польши Костевич сыграл 17 матчей. Результативными действиями не отличался.