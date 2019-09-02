Украинский легионер дебютировал в Серии А с поражения

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5184
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 3798
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1593
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 702
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 486
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1539
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5238
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27540
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2826
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
1 Просмотров: 1989
Фото
Все фото
14
24
10
10
5
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Видео
Все видео
Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика
Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика
Фонсека не победил в римском дерби
Фонсека не победил в римском дерби
"Динамо" ожило. Но победить "Зарю" не сумело
"Динамо" ожило. Но победить "Зарю" не сумело
Неймар угомонился. Бразильца не будет в "Барселоне"
Неймар угомонился. Бразильца не будет в "Барселоне"
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27540
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6489
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2547
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2718
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 1143
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
понедельник, 02 сентября 2019 11:13

Украинский легионер дебютировал в Серии А с поражения

  Комментировать
Украинский легионер дебютировал в Серии А с поражения
Евгений Шахов провел 68 минут в своем первом матче в чемпионате Италии

Украинец Евгений Шахов провел на поле 64 минуты в стартовом матче чемпионата Италии

Команад Евгения "Лечче" во 2-м туре Серии А проиграл "Вероне" дома со счетом 0:1.

Украинец вышел в основном составе команды и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен Андреа Ла Мантией при счете 0:0.

В конце матча "Лечче" пропустил гол от "Вероны" — на 81-й минуте отличился Маттео Пессина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонсека не победил в римском дерби

Ранее 28-летний Шахов оказался вне заявки "Лечче "на поединок Кубка Италии против "Салернитаны" (4:0) и провел весь матч 1-го тура Серии А против "Интера" (0:4) на скамейке запасных.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский легионер дебютировал в Серии А с поражения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 50696
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
10
 2 Просмотров: 33670
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 2 Просмотров: 33067
&quot;Коломойский перешел от угроз к действиям&quot; - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне 31 Просмотров: 17892
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 15147
Спорт
Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
 Просмотров: 36
Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика
Украинский боксер превзошел достижение Кличко, Ломаченко и Усика
 Просмотров: 567
Ломаченко назвал будущего соперника
Ломаченко назвал будущего соперника Просмотров: 468
Защитник "Динамо" выбыл на месяц из-за травмы
Защитник "Динамо" выбыл на месяц из-за травмы Просмотров: 153
Фонсека не победил в римском дерби
Фонсека не победил в римском дерби
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
31
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
11
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
7
Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
Голосов: 2545
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua