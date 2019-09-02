Украинский легионер дебютировал в Серии А с поражения

Евгений Шахов провел 68 минут в своем первом матче в чемпионате Италии

Украинец Евгений Шахов провел на поле 64 минуты в стартовом матче чемпионата Италии

Команад Евгения "Лечче" во 2-м туре Серии А проиграл "Вероне" дома со счетом 0:1.

Украинец вышел в основном составе команды и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен Андреа Ла Мантией при счете 0:0.

В конце матча "Лечче" пропустил гол от "Вероны" — на 81-й минуте отличился Маттео Пессина.

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Ранее 28-летний Шахов оказался вне заявки "Лечче "на поединок Кубка Италии против "Салернитаны" (4:0) и провел весь матч 1-го тура Серии А против "Интера" (0:4) на скамейке запасных.