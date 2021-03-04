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четверг, 04 марта 2021 18:44

Украинский клуб второй лиги подписал игрока, которым интересовались "Барселона", ПСЖ и "Реал"

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Аргентинский форвард 21-летний Лукас Патанелли подписал контракт с клубом второй лиги чемпионата Украины "Карпаты-Галич".

Футболист присоединился к новой команде на сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

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По сообщению СМИ, 2016 года "Барселона" заплатила "Индепендьенте" за 50% прав на Патанелли $4 млн, но каталонцы отрицают это. Также была информация, что у него был предварительный контракт с "Реалом". Им интересовались еще "Челси", ПСЖ, "Порту".

Игрок на просмотре в команде УПЛ "Рух", но не смог убедить тренерский штаб львовян. Поэтому решил перейти в Галич.

Автор: ФК "Карпатиы- Галыч"
 

"Карпаты-Галич" выступают во второй лиге. Клуб проводит 1-й сезон на профессиональном уровне .Команда занимает 5-е место в турнирной таблице отставая от лидеров "Подолье" и "Диназ" на 6 очков.

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