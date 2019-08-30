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Украинский клуб прогнал футболиста, который отказался изучить язык

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Украинский клуб прогнал футболиста, который отказался изучить язык
Кевин Мендес неоднократно нарушал контракт с ФК "Карпаты" Фото: football.ua

Львовские "Карпаты" расторгли контракт с уругвайским полузащитником Кевином Мендесом. Мужчина неоднократно нарушал условия контракта. Отказался изучать украинский язык.

"Игрок катастрофически снизил требования к себе, потерял последние капли доверия тренерского штаба, и даже находясь в дублирующем составе, отметился лишь своим крайне непрофессиональным отношением к работе и неуважением к одноклубникам", - сообщает пресс-служба клуба.

Мендес устраивал перепалки с футболистами "молодежки", в частности ударил игрока в лицо. Болельщики неоднократно фиксировали, как он курит и употребляет алкоголь, что также запрещено контрактом.

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За пол года должен был выучить украинский язык, но не сделал этого за год и оказался в языковом вакууме.

"Никто не требовал от футболиста цитировать Франка, однако даже азами общения на украинском Мендес овладеть за более чем год так и не смог. Это было официально засвидетельствовано внешним независимым тестированием игрока", - рассказывают в клубе.

Львовский клуб "Карпаты" приобрел игрока у итальянской "Ромы" Кевина Мендеса в 2018-м. Контракт 22-летнего полузащитника с "львами" заключен сроком на 3 года.

Кевин Мендес родился 10 января 1996 года в городе Тринидад в Уругвае. В юном возрасте покинул родной город и перебрался в столицу Монтевидео, где занимался в школе "Пеньяроля". В 2014 году дебютировал в главной команде столичного клуба.

В января 2015 года начал покорение Европы, когда подписал четырехлетний контракт с "Ромой". Впоследствии римляне отдали уругвайца в аренду "Перудже". В 2016 году Мендес был арендован швейцарской "Лозанной". Летом прошлого года на правах аренды перешел в итальянский клуб "Витербезе".

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