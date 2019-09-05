Украинский клуб подписал бывшего игрока "Барселоны" и "Ливерпуля"

Хуан Рэй должен усилить защиту "Ворсклы"

Полтавская "Ворскла" подписала контракт с экс-защитником испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" Хуаном Мануэлем Реем.

Переговоры по этому трансферу длились четыре месяца. Предыдущим клубом звездного новобранца полтавчан был титулованный английский "Ливерпуль", где Хуан Мануэль был одним из лидеров команды Ю-23. С 1 июля испанец стал свободным агентом.

22-летний игрок будет выступать в "Ворскле" в футболке под 3-м номером, сообщает официальный сайт полтавской команды

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Хуан Мануэль Гарсия Рэй - воспитанник каталонской "Барселоны", капитан команды нескольких возрастных групп, а также обладатель Кубка Юношеской Лиги чемпионов сезона 2013/14.