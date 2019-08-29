Украинский клуб подозревается в договорных матчах

Франческо Баранка считает, которая "Кремень" мог играть собственные матчи с заранее фиксированный результатом

Комитет этики и честной игры УАФ заподозрил новичка Первой лиги "Кремень" в организации договорных матчей

Глава структуры Франческо Баранка рассказал "FootballHub" о некоторых сомнительные результаты в матчах "Кремня".

Якобы кременчугский клуб фиксировал необходимые результаты игр для заработка в букмекерских конторах. В частности, под подозрение попали матч в Первой лиге против "Миная", товарищеские игры против "Металлиста 1925" и "Ингульца", а также последняя кубковая встреча с "Черкащина - Академия". Во всех этих поединках зафиксированы аномальные скачки коэффициентов и определенные сомнительные моменты в действиях игроков "Кременя".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за нарушения правил матч сербских команд перерос в грандиозную драку

В Первой лиге "Кремень" набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 13 строчку в турнирной таблице.