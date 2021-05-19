Украинский клуб переберется в чемпионат Польши

"Барком-Кажаны" давно просились в чемпионат Польши. Фото: "Барком-Кажаны"

Действующий чемпион Украины по волейболу "Барком-Кажаны" с сезона 2022/23 будет выступать в чемпионате Польши. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Данное решение было принято 18 мая в польском Ченстохове, где состоялось собрание президентов клубов волейбольной лиги Pluslidze. На ней 12 из 14 функционеров проголосовали за включение украинской команды в чемпионат Польши, двое воздержались. Таким образом, через сезон "Барком-Кажаны" будет выступать в первенстве соседней страны на правах гостя.

Отмечается, что львовский клуб должен выполнить ряд условий, чтобы получить лицензию для участия в PLS.

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В стане "Барком-Кажаны" считают, что такой шаг поможет развитию львовской команды, которая в Украине не видит высокой конкуренции. Сборная Польши по волейболу является трехкратным чемпионом мира. Она выиграла два последних первенства – в 2014-м и 2018 году. Следующий чемпионат мира пройдет в 2022-м в России.