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вторник, 23 июля 2019 13:08

Украинский клуб отказал бывшему тренеру "Манчестер Сити"

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Украинский клуб отказал бывшему тренеру &quot;Манчестер Сити&quot;
Свен-Горан Эрикссон известный работой с "Лацио", "МС" и сборной Англии

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что известный тренер Свен-Горан Эрикссон мог возглавить луганскую команду.

По словам Рафаилова, сам Свен-Горан изъявил желание возглавить луганский клуб.

"У меня был разговор с его агентом, но возник ряд вопросов - языковой, бытовое. Он бы получил в Украине культурный шок, приехав к нам с сытой Европы. Тренер-иностранец для" Зари "- сейчас это неприемлемо. Поэтому мы остановили выбор на Викторе Скрипнике, - цитирует Рафаилова "Sport Arena".

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Свен-Горан Эрикссон начал тренерскую карьеру в 1976 году. Среди известных клубов Эрикссон работал в португальской "Бенфике", итальянских клубах "Рома", "Фиорентина", "Лацио", в английском "Манчестер Сити", сборных Англии и Мексики.

https://24tv.ua
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