Украинский игрок уйдет из немецкой команды

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 225
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 549
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1953
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1711
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2925
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51578
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1467
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3294
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7686
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2097
Фото
Все фото
4
3
11
6
12
Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Линаресом
Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Линаресом
Adidas попал в скандал через форму с гербом &quot;СССР&quot;
Adidas попал в скандал через форму с гербом "СССР"
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Харлан обнажилась для известного глянца - фото
Андрес Иньеста - &quot;иллюзионист&quot;, который оставил огромный след в истории футбола
Андрес Иньеста - "иллюзионист", который оставил огромный след в истории футбола
Видео
Все видео
Как вратарь съел траву, а хавбек забил фантастический автогол - видео
Как вратарь съел траву, а хавбек забил фантастический автогол - видео
Партнер Зинченко попал в Книгу рекордов Гиннеса
Партнер Зинченко попал в Книгу рекордов Гиннеса
Ломаченко встретился взглядами с Линаресом и рассказал об опасениях
Ломаченко встретился взглядами с Линаресом и рассказал об опасениях
Фанаты подрались с полицией и устроили яркий перфоманс в Днепре
Фанаты подрались с полицией и устроили яркий перфоманс в Днепре
Игрок "Динамо" рассказал забавную историю из внутренней кухни
Игрок "Динамо" рассказал забавную историю из внутренней кухни
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 12024
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2484
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7605
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6741
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2178
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
12 мая 2018
Просмотров: 180
Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
суббота, 12 мая 2018 11:17

Украинский игрок уйдет из немецкой команды

  Комментировать
Украинский игрок уйдет из немецкой команды
Юрченко покинет "Байер" в конце сезона. Фото: footboom.com

Украинский полузащитник леверкузенского "Байера" Владлен Юрченко покинет команду в конце сезона.

Хавбек покинет Бай-арену по окончании сезона, сообщает официальный сайт Байера.

"Уроженец Николаева Юрченко присоединился к "фармацевтов" летом 2014 года, когда покинул донецкий Шахтер. Украинец за 4 года в Леверкузене провел лишь 18 матчей за Байер, в которых забил 3 мяча ", - сообщает "Футбол24".

В текущем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча. Причиной этого стала серия травм и отсутствие доверия со стороны тренерского штаба Хайко Херрлиха.

Также "Байер" покинет партнер Юрченко по амплуа Марлон Фрай, который столкнулся с похожими проблемами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партнер Зинченко попал в Книгу рекордов Гиннеса

Установили, сколько аферисты нажились на трансфере Ярмоленко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский игрок уйдет из немецкой команды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Россия не смогла отказаться от украинской соли

Президента США наградили титулом почетного доктора Киевского университета

Луценко отмечает вторую годовщину на посту генпрокурора

Самое читаемое
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 9 Просмотров: 130176
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 119246
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 70900
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
 17 Просмотров: 51578
Актриса с глубоким декольте оконфузилась на красной дорожке
Актриса с глубоким декольте оконфузилась на красной дорожке
10
 Просмотров: 44602
Спорт
Выяснили фанаты какой команды больше всех выпивают
Выяснили фанаты какой команды больше всех выпивают Просмотров: 126
Кличко может вернуться на ринг
Кличко может вернуться на ринг Просмотров: 819
Роналду потянуло на женщин в футболе - задумал снять фильм
Роналду потянуло на женщин в футболе - задумал снять фильм Просмотров: 189
Как вратарь съел траву, а хавбек забил фантастический автогол - видео
Как вратарь съел траву, а хавбек забил фантастический автогол - видео
 Просмотров: 1899
Партнер Зинченко попал в Книгу рекордов Гиннеса
Партнер Зинченко попал в Книгу рекордов Гиннеса
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
17
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
15
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
9
Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур - эксперты
9
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Голосов: 33
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua