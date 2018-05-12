Украинский игрок уйдет из немецкой команды

Юрченко покинет "Байер" в конце сезона. Фото: footboom.com

Украинский полузащитник леверкузенского "Байера" Владлен Юрченко покинет команду в конце сезона.

Хавбек покинет Бай-арену по окончании сезона, сообщает официальный сайт Байера.

"Уроженец Николаева Юрченко присоединился к "фармацевтов" летом 2014 года, когда покинул донецкий Шахтер. Украинец за 4 года в Леверкузене провел лишь 18 матчей за Байер, в которых забил 3 мяча ", - сообщает "Футбол24".

В текущем сезоне полузащитник не сыграл ни одного матча. Причиной этого стала серия травм и отсутствие доверия со стороны тренерского штаба Хайко Херрлиха.

Также "Байер" покинет партнер Юрченко по амплуа Марлон Фрай, который столкнулся с похожими проблемами.

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