Украинский город хочет провести матч за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА открывает еврокубковый сезон. Фото: REUTERS

Харьковский ОСК "Металлист" хочет провести матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году.

Координатором подготовки станет Александр Ярославский, рассказал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

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"Это будет проект национального масштаба. Мы еще раз поднимемся на новую ступень по сравнению с другими городами. Считаю, что Ярославский должен быть координатором по этому вопросу, и мы проведем Суперкубок УЕФА 2025 года в Харькове на мировом уровне" , - цитирует Терехова УНИАН.

Победителем Суперкубка УЕФА в прошлом сезоне стала "Бавария", победившая "Севилью" - 2:1. Матч в 2021-м пройдет в Белфасте. Между собой сыграют "Челси" и "Вильярреал". В 2018 году НСК "Олимпийский" принимал матч финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".