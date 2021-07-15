Украинский город хочет провести матч за Суперкубок УЕФА

Харьковский ОСК "Металлист" хочет провести матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году.
Координатором подготовки станет Александр Ярославский, рассказал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.
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"Это будет проект национального масштаба. Мы еще раз поднимемся на новую ступень по сравнению с другими городами. Считаю, что Ярославский должен быть координатором по этому вопросу, и мы проведем Суперкубок УЕФА 2025 года в Харькове на мировом уровне" , - цитирует Терехова УНИАН.
Победителем Суперкубка УЕФА в прошлом сезоне стала "Бавария", победившая "Севилью" - 2:1.
Матч в 2021-м пройдет в Белфасте. Между собой сыграют "Челси" и "Вильярреал".
В 2018 году НСК "Олимпийский" принимал матч финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".
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