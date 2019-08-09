Украинский голкипер получил дисквалификацию на 10 матчей за расизм

Последним клубом Махновского в Украине был донецкий "Олимпик"

Украинский голкипер латвийского "Вентспилса" Константин Махновский показал себя не с лучшей стороны.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что Дисциплинарный комитет выбрал наказание для украинского вратаря Константина Махновского, который отличился проявлением расизма.

Футболист вынужден пропустить 10 матчей. Наказание распространяется на матчи под эгидой УЕФА.

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В конце матча квалификации Лиги Европы против мальтийской "Гзира Юнайтед" Махновський оскорбил игрока соперника Амаду Самба. После этого между футболистами произошел конфликт. Самб получил дисквалификацию на 2 поединка.