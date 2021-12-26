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воскресенье, 26 декабря 2021 16:12

Украинский голкипер может перебраться в Польшу

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Украинский голкипер может перебраться в Польшу
Коваль четыре года играет в Саудовской Аравии. Фото: "Аль-Фатех"

Действующий чемпион Польши "Легия" интересуется трансфером украинского голкипера "Аль-Фатеха" Максима Коваля. Об этом сообщает польское издание Meczyki.

У "армейцев" кадровая проблема с голкиперами. Среди сезона травмировался 41-летний Артур Боруц, пропустив 13 матчей. За это время место в воротах занимали 20-летний Цезари Мишта и 19-летний Кацпер Тобиаш, однако не поражали своей надежностью. Да еще у того же Боруца завершается контракт летом и он покинет команду.

Соглашение Коваля с "Аль-Фатехом" тоже действительно до конца сезона, однако "Легия" планирует оформить трансфер уже зимой. Также польский клуб будет пытаться бесплатно получить игрока, ведь вратарь имеет возможность расторгнуть контракт со своим текущим клубом.

Максим является основным голкипером своей команды в этом сезоне: на его счету 13 матчей, в которых он пропустил 18 голов, а четыре раза 29-летний голкипер отыграл "на ноль".

Коваль выступает за "Аль-Фатех" уже четвертый сезон подряд. В общей сложности он провел за команду из Саудовской Аравии 95 встреч.

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Действующий чемпион Польши "Легия" находится на дне турнирной таблицы Экстраклассы. "Армейцы" расположились на предпоследней позиции чемпионата.

За "Легию" выступает еще один украинец Игорь Харатин. Правда, в его активе всего два матча (71 минута) из последних 11 поединков команды.

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Дата
26
декабря

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