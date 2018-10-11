Украинский гимнаст добыл золото юношеской Олимпиады

Чепурной добыл для Украины 4 золото. Фото: Укринформ

Украинец Назар Чепурной выиграл золото юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в соревнованиях по гимнастике.

15-летний украинский спортсмен в составе "Команды Симоны Байлз" стал победителем соревнований по мультидисциплинам гимнастики.

В упражнениях на коне Чепурной занял 11 место (12.400), на кольцах – 18 (12.266), на ковре он показал 5-й результат (13.566), на перекладине – 14-й (12.400), а в опорном прыжке украинец стал 19 (13.000).

Лучший результат Чепурной продемонстрировал на параллельных брусьях, набрав 13.833 очка и став третьим.

Для сборной Украины это золото уже четвертое на юношеской Олимпиаде.

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