Украинский футбольный журналист излечился от коронавируса

Журналист спортивной редакции 1+1 media Роман Куплевацкий вылечился от коронавируса.
Куплевацкого уже выписали из больницы. Через месяц Роман планирует вернуться на работу.
"Наконец настало время определенного покоя. Два ПЦР-теста на коронавирус дали отрицательный результат, остался третий. Его сделают на этой неделе".
Еще надо побороть перекардит - осложнение, которое оставил после себя вирус. Врачи говорят о месяце восстановления. Сейчас сижу дома и выполняю все указания семейного врача и кардиолога. До возвращения в оптимальные кондиции осталось не так и много. Уверен, уже через месяц смогу вернуться к работе", - цитирует Куплевацкого "Спортарена".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зозуля помог ВСУ в борьбе с коронавирусом
13 апреля главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщил, что Роман Куплевацкий заразился коронавирусом.
Комментарии