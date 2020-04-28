Украинский футбольный журналист излечился от коронавируса

Роман Куплевацкий смог победить опасную инфекцию. Фото: Facebook Романа Куплевацкого

Журналист спортивной редакции 1+1 media Роман Куплевацкий вылечился от коронавируса.

Куплевацкого уже выписали из больницы. Через месяц Роман планирует вернуться на работу.

"Наконец настало время определенного покоя. Два ПЦР-теста на коронавирус дали отрицательный результат, остался третий. Его сделают на этой неделе".

Еще надо побороть перекардит - осложнение, которое оставил после себя вирус. Врачи говорят о месяце восстановления. Сейчас сижу дома и выполняю все указания семейного врача и кардиолога. До возвращения в оптимальные кондиции осталось не так и много. Уверен, уже через месяц смогу вернуться к работе", - цитирует Куплевацкого "Спортарена".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зозуля помог ВСУ в борьбе с коронавирусом