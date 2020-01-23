Украинский футбольный клуб попрощался с японским легионером

"Заря" прекратила сотрудничество с японским хавбеком Ицуки Урата..
Сотрудничество с 22-летним полузащитником прекращено по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт луганского клуба.
Футболист перешел в "Зарю" в марте 2019 года. Он подписал контракт сроком на 3 года, но так ни разу и не попал в заявку на матч УПЛ за почти год выступлений в Украине.
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Ицуки Урата играл за молодежные сборные Японии всех возрастов. Предыдущим клубом Ицуки был "Гираванс Кутакуши".
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