Украинский футбольный клуб попрощался с японским легионером

Ицуки уратов не смог себя найти в украинском футболе. Фото: соцсети

"Заря" прекратила сотрудничество с японским хавбеком Ицуки Урата..

Сотрудничество с 22-летним полузащитником прекращено по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Футболист перешел в "Зарю" в марте 2019 года. Он подписал контракт сроком на 3 года, но так ни разу и не попал в заявку на матч УПЛ за почти год выступлений в Украине.

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Ицуки Урата играл за молодежные сборные Японии всех возрастов. Предыдущим клубом Ицуки был "Гираванс Кутакуши".