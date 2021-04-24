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воскресенье, 25 апреля 2021 06:11

Украинский футболист забил в стиле Роберто Карлоса

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Украинский футболист забил в стиле Роберто Карлоса
Константин Ярошенко первый год играет за "Альянс". Фото: ФК "Урал"

В матче 22-го тура первой лиги "Волынь" не смогла обыграть "Альянс" -2: 2.

В первом тайме команды обменялись голами.

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После перерыв гости вышли вперед. Бывший игрок "Шахтера" Константин Ярошенко решился на удар с метров тридцати. Полузащитник "Альянса" пушечным ударом попал в девятку ворот соперника. Такому удара позавидовал бы Роберто Карлос. Бразилец славился своим умение выполнять дальние удары.

Красивый гол не помог сумчан получить сенсационную победу над одним из кандидатов на выход в УПЛ. "Волынь" спаслась от поражения в конце матча.

В турнирной таблице первой лиги лидирует "Верес". "Волынь" идет на пятом месте отставая от третьего места на 6 очков. "Альянс" находится на восьмом месте.

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