Украинский футболист во время матча травмировал половой орган

Защитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Игорь Пластун получил травму полового органа.

Инцидент произошел в матче 1-го тура чемпионата Бельгии в матче против "Сент-Трюйден" (1:2), сообщает sport.ua

В середине второго тайма по недоразумению произошло столкновение Пластуна с голкипером своей команды Томасом Камински. Голкипер ногой попал Игорю ниже пояса. Врачи быстро зашили травму и наложили швы ему на мужской орган.

Автор: Photo news

Автор: Photo news

Автор: Photo news

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Игорь Пластун выступал за "Оболонь", "Карпаты" и "Лудогорец". С 2018 года играет за "Гент". В активе защитника 4 матча за сборную Украины.