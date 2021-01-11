Украинский футболист отказал российским клубам

Тарас Качараба выступал за молодежную сборную Украины. Фото: УАФ

Украинский защитник чешской "Славии" 25-летний Тарас Качараба отказался играть в России.

1-я половина сезона стала успешной для Качараба в чешском "Словане". Игрок отказался от перехода в российские и турецкие клубы. Тарас решил остаться в Чехии.

"Достоин Качараба большего, чем выступать в чемпионате Чехии? В перспективе - да. Но пока что "Славия"- это хороший вариант для защитника. Команда выступала в Лиге чемпионов, пробилась в плей-офф Лиги Европы. В Качараба были предложения из Турции и России, но последний вариант мы даже не рассматривали", - сказал агент игрока Юрий Данченко в комментарии "Команде 1".

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Тарас Качараба является воспитанником "Карпат" и "Шахтера". Играл на правах аренды в "Звезде". С 2018-го выступает в Чехии.