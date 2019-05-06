Украинский футболист оказался в центре громкого скандала в Венгрии

Иван Петряк решился на переход в состав главного соперника "Ференцвароша"

Иван Петряк попал в эпицентр трансферного скандала в Венгрии. Украинец, который сейчас выступает в составе "Ференцвароша" на правах аренды, попал в немилость от собственного же клуба. Венгерские СМИ сообщили, что украинец, скорее всего, в следующем сезоне будет выступать за "Мол-ВиДи", который является одним из главных врагов "Ференцвароша".

Дело в том, что арендное соглашение Петряк с "Ференцварошем" завершается этим летом, однако "Мол-ВиДи" готов выкупить контракт ккраинца у "Шахтера". В "Ференцвароше" мгновенно отреагировали на эту информацию и вычеркнули Ивана Петряка из заявки на сезон. Более того, игрока лишили места в раздевалке. Номер 34, под которым играл Петряк, демонстративно заклеили зеленой лентой.

Болельщики "Ференцвароша" атаковали аккаунт футболиста в соцсетях. Там Петряка называют предателем и иудой, всячески оскорбляют и утверждают, что он продался за деньги главному врагу "орлов".

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Иван Петряк вместе с "Ференцварошем" в этом сезоне выиграл чемпионат Венгрии. Кроме командных наград, игрок провел не менее яркую кампанию и в плане индивидуальных показателей. На счету Петряка 36 матчей, 6 забитых мячей и 11 ассистов.