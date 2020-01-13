Украинский футболист хочет покинуть клуб испанской Ла Лиги

Василий Кравец не провел ни одного матча в текущем чемпионате Испании. Фото: ФК "Леганес"

Украинский защитник Василий Кравец хочет покинуть "Леганес" из-за отсутствия игровой практики.

Главный тренер команды Хавьер Агирре заявил, что Кравец был одним из игроков, который обратился к нему с просьбой покинуть клуб, чтобы получать игровую практику.

Претенденты на защитника - "Тенерифе" и "Луго", где Кравец может продолжить выступления во второй части сезона. Оба клуба являются аутсайдерами Сегунды.

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Василий Кравец не выходил на поле в этом сезоне Ла Лиги. Единственный матч - в Кубке Испании. Контракт защитника с "Леганес" действует до конца июня 2023 года. В Украине игрок выступал за "Карпаты".