Украинский дзюдоист обидно проиграл во втором круге

Зантарая проиграл во втором круге. фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая проиграл в 1/8 финала Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония).

Наш соотечественник уступил представителю Словении Адриану Гомбосу.

Украинец владел преимуществом на протяжении всей схватки, но за 33 секунды до окончания боя пропустил атаку "вазари". Этого хватило, чтобы определить победителя боя.

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Ранее знаменосец сборной Украины Елена Костевич остановилась в шаге от медали. Она финишировала четвертой в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Позже Костевич будет соревноваться в стрельбе на 25 метров.