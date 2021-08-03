Украинский борец победил россиянина и вышел в полуфинал Олимпиады

Парвиз Насибов близок к медали на Олимпиаде. Фото: НОК Украины

Украинский борец 22-летний Парвиз Насибов вышел в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио.

В четвертьфинале категории до 67 кг украинец одолел россиянина Артема Суркова.

Соперник взял одно очко в первом периоде, Парвиз во втором ответил тем же.

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По истечении 6 мин. счет был 1:1, но победа в схватке была присуждена Насибов, поскольку он взял балл последним.

Это первая победа Украины в очных соревнованиях с Олимпийским комитетом России. Ранее наши спортсмены проигрывали трижды - в стрельбе из лука, теннисе и дзюдо.

В 1/2 финала соперником Насибова будет египтянин Ельсаед Мохамед. Полуфинальные схватки у борцов начнутся в 12:15 по Киеву.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.