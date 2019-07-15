Украинский боксер заработал за бой $1 млн

Гвоздик получил самый большой гонорар в своей карьере

Украинский боксер Александр Гвоздик в последнем бою против Дуду Нгумбу заработал $1 млн.



По информации Sport Arena, за первую защиту титула чемпиона мира WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик заработал гонорар $1 млн. Это были рекордные призовые в профессиональной боксерской карьере украинца.

Бой состоялся в Филадельфии 30 марта, Александр победил темнокожего француза Дуду Нгумбу техническим нокаутом.

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Следующий бой Гвоздика может состояться в ноябре. В объединительном поединке соперником украинца может стать Артур Бетербиев.