Украинский боксер проведет чемпионский бой в России

Украинский боксер Сергей Радченко проведет бой против обладателя пояса WBA Gold в первом тяжелом весе россиянина Алексея Егорова, сообщает "24 канал"
Бой Состоится 7 декабря на турнире Роя Джонса-младшего в Екатеринбурге (Россия).
Последний бой Радченко тоже провел в России. 20 мая 2019 в Краснодаре он проиграл решением судей россиянину Руслану Файферу. Бой длился все 10 раундов.
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Сергей Радченко - украинский боксёр-профессионал. Бронзовый призер Кубка Европы и Серебряный призер чемпионата Европы среди студентов (2009) в категории до 91 кг. Двукратной чемпион Кубка Украины. Многократное призер чемпионатов Украины. Мастер спорта Украины.
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