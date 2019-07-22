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понедельник, 22 июля 2019 14:30

Украинский боксер получит полтора миллиона долларов за бой против россиянина

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Украинский боксер получит полтора миллиона долларов за бой против россиянина
Гвоздик получит рекордный гонорар за бой против россиянина

В объединительном поединке против Артура Бетербиева украинец Александр Гвоздик заработает рекордный гонорар в своей профессиональной карьере.

По информации "Sport Arena", чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик за выход в ринг против обладателя титула IBF россиянина Артура Бетербиева заработает 1,5 миллиона долларов. Этот гонорар будет рекордным в боксерской карьере харьковчанина.

Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

Бетербиев в мае провел уже вторую успешную защиту титула, на этот раз, справившись с боснийцем Радивое Калайджичем.

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Поединок Гвоздик – Бетербиев запланирован на 18 октября и должен состояться в США. На кону будут стоять титулы WBC и IBF в полутяжелом дивизионе.

https://sportarena.com
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