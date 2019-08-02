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пятница, 02 августа 2019 11:09

Украинский боксер неожиданно проиграл в финале Олимпийских игр

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2 августа 1980 года завершился боксерский турнир на летних Олимпийских играх в Москве. Он проходил в спорткомплексе "Олимпийский". До финальных поединков на Играх дошли восемь кубинцев и семь боксеров из СССР. Именно между ними ожидалась упорная битва за первое командное место.

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Лишь в весе до 51 кг Куба осталась без медали. Виновником стал 21-летний украинский боксер в составе сборной Советского Союза Виктор Мирошниченко. На стадии 1/16 финала он выбил из турнира действующего олимпийского чемпиона Хорхе Эрнандеса - 4:1. В четвертьфинале прошел действующего чемпиона мира и Европы, поляка Генрика Средницкого - 5:0, а в полуфинале главного фаворита турнира, венгра Яноша Варади - 4:1.

В финальном поединке украинец встретился с 19-летним болгарином Петром Лесовым и именно уроженец Украинска, что в Донецкой области, считался фаворитом. Не сложилось. Во втором раунде кубинский рефери из-за рассечения брови у Мирошниченко остановил бой и присудил победу болгарину.

- И вот наступил день финалов, - вспоминает в книге "Боксерские байки от Михаила Михайловича. Невыдуманные истории Главный тренер" старший тренер сборной Михаил Завьялов. - На первый поединок Артем Лавров выводит Шамиля Сабирова. Шамиль боксирует с кубинцем и, как говорится, летит по всем статьям, но судьи дают 3:2 в пользу Сабирова. После него я вывожу Виктора Мирошниченко, а рефери в ринге - кубинец. Витя боксирует с болгарином Петром Лесовым, что называется, в одну калитку, и за 23 секунды до конца боя (на самом деле второго раунда - gazeta.ua) они сталкиваются головами. Мирошниченко получает незначительное рассечение, а рефери останавливает бой и отдает победу Лесову.

В одном из интервью Виктор Мирошниченко вспомнил ту историю.

В Москве мне уже готовились вручать Кубок Вэла Баркера за лучшую технику и тактику ведения боя

- В душе я всегда считал и считаю себя олимпийским чемпионом. Я не считаю себя вторым. Жеребьевка у меня была самое страшная - из 26 участников трое главных фаворитов попались мне сразу - один за другим. И всех я победил. Болгарин оказался в три-четыре раза слабее фаворитов и по воле случая на пути к финалу прошел слабых соперников - из Афганистана и Африки. Причем это были люди, которые боксом никогда не занимались! Их привезли из бедных стран - просто поучаствовать. Нелепая, невероятная насмешка судьбы. За пятнадцать лет выступлений и тренировок это у меня первое и последнее рассечение, но оно стоило мне потери олимпийского золота, которое, по сути, уже было у меня в кармане. Ни на тренировках, ни в одном из 400 проведенных боев у меня больше никогда не случалось вскрытий. Я даже не помню, как это произошло. В Москве мне уже готовились вручать Кубок Вэла Баркера за лучшую технику и тактику ведения боя - награда лучшему боксеру Олимпиады, но после проигрыша приз "ушел". Так как он дается только чемпиону, его отдали итальянцу Патрицио Оливе, который стал чемпионом в весе до 63,5 кг. Объективно же на тот момент я был лучшим боксером в мире.

В итоге кубинцы выиграли шесть золотых медалей, а советская сборная одну. В финале веса до 75 кг боролся еще один украинский боксер - Виктор Савченко - и в упорной борьбе уступил кубинцу Хосе Гомесу.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
02
августа

Украинский боксер неожиданно проиграл в финале Олимпийских игр

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