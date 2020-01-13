Украинский боксер Далакян готов выступить в третьем сезоне Всемирной боксерской суперсерии

Артем Далакян не прочь провести бои за объединение чемпионских поясов. Фото: из открытых источников

Украинский боксер Артем Далакян готов к объединительным боев в своей весовой категории.

Организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрлянд в интервью СМИ отметил, что для проведения третьего сезона WBSS рассматривает четыре весовые категории, в том числе флайвейт (до 50,8 кг), где чемпионом мира WBA наш Артем Далакян.

"Всемирная боксерская суперсерия - амбициозный турнир, который неплохо зарекомендовал себя, - считает Артем Далакян. - Я мечтаю проводить объединительные бои. Если на кону турнира будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, буду максимально мотивирован продемонстрировать свои лучшие навыки. Безусловно, моей целью будет победа в турнире. Но пока я сосредоточен на ближайшем задании - своему уже четвертом по счету защиты чемпионского титула.. А уже после поединка с Хосбером Пересом можно будет более предметно обсуждать возможность моего участия в третьем сезоне WBSS ".

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8 февраля в КВЦ "Парковый" Артем Далакян будет защищать свой чемпионский пояс в бою против венесуэльца Хосбера Переса.