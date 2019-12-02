Украинский баскетболист спас свою команду сумасшедшим трехочковым

Вячеслав Петров принес победу своей команде. Фото: БК "Киев Баскет"

В центральном матче чемпионата Украины по баскетболу встречались "Днепр" и "Киев -Баскет"

Игра проходила с переменами успехом. Каждая из команд выходила вперед. За несколько секунд до конца игры днепряне вышли вперед на одно очко. Киевляне смогли спасти игру, благодаря трехочковому Вячеслава Петрова. Игра завершилась победой "Киев Баскет" 87-85.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13 очков Михайлюка помогли "Детройту" одержать разгромную победу в НБА

В турнирной таблице лидирует "Прометей" с Каменского. "Днепр" занимает 2 место. "Киев Баскет" только шестой.