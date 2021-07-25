Украинских легионеров в Европе будет несколько сотен

Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020. Фото: Reuters

После яркого Евро-2020 в Украине сыгран первый тур чемпионата. Почти все основные игроки остались на месте, плюс немного прибавилось новых.

Выход в четвертьфинал не привел массового отъезду украинских футболистов в ведущие чемпионаты Европы. Это и является показателем уровня нашего футбола. Пока прогресса в нем не видно.

На заре независимости, когда лучшие игроки уехали в Россию, мы мечтали, что футбол возродится вместе с Валерием Лобановским и киевским "Динамо". Киевляне действительно доходили с выдающимся тренером в полуфинал Лиги чемпионов и, при благоприятном стечении обстоятельств, могли выиграть его.

Но сборная в те времена ни разу не играла на Евро или Кубке мира.

Лет через десять после этого пошли разговоры, что футбол возродится, когда у нас появятся сильные клубы. И действительно, где-то в 2010-12 годах мы имели четыре очень солидные клубы в чемпионате и еврокубках: "Шахтер", "Динамо", "Металлист" и "Днепр".

Но сборная топталась на месте. Большие турниры проходили без нас.

Единственное исключение было в 2006 году, когда неожиданно подобралась неплохая компания легионеров с Шевченко, Ребровым и Ворониным

Единственное исключение было в 2006 году, когда неожиданно подобралась неплохая компания легионеров с Шевченко, Ребровым и Ворониным.

Первые признаки выздоровления начали появляться лишь в 2016 году, когда мы с третьего места таки запрыгнули на Евро. И хотя Кубок мира в России пропустили, зато квалифицировались на следующее первенство Европы.

Это уже произошло после того, как наша футбольная пирамида рухнула в 2014 году. Уровень жизни стремительно догнал футбол. Всем стало ясно, что мы должны жить так, как нам позволяет экономика. А лучших футболистов отпускать за границу. И не лучших также. Если у нас одна из самых низких зарплат в Европе, то и чемпионат должен быть соответствующий.

Единственное исключение - сборная. Украински легионеров в Европе и Азии должно быть не полтора-два десятка, а несколько сотен. Чтобы тренерам было из кого выбирать. Чтобы дети имели кумиров. Чтобы игроки не боялись иностранных звезд, а спокойно боролись с ними. Потому, что играют с ними в одних чемпионатах.

И тогда футбол начнет прогрессировать. Только тогда, методом проб и ошибок начнут появляться более или менее сильные футбольные клубы. С каждым годом наших легионеров будет больше. Мы радуемся каждому удачному переходу. Но пока их очень мало. Идет процесс накопления сил, чтобы преодолеть пороговую величину. А тогда, когда ежегодно осуществляться десятки переходов, тогда наш футбол оживет. И сборная будет играть на уровне Швейцарии, Хорватии, а может, даже и лучше. Ждать еще недолго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" и "Динамо" применяют цыганский метод





В таблице коэффициентов УЕФА Украинский чемпионат занимает 11 место. В рейтинге ФИФА сборная Украины находится на 24 строчке.