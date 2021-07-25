Украинских легионеров в Европе будет несколько сотен

 
Ексклюзивы
1/5
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Просмотров: 126
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
37 Просмотров: 972
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
1 Просмотров: 1368
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
1 Просмотров: 3177
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 306
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9774
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 423
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 549
Фото
Все фото
17
17
3
17
5
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Как в Токио открывали Олимпийские игры - фоторепортаж
Как в Токио открывали Олимпийские игры - фоторепортаж
Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини
Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Защитник &quot;Динамо&quot; женился на модели: горячие фото избранницы
Защитник "Динамо" женился на модели: горячие фото избранницы
Видео
Все видео
Американские красавицы подрались на голых кулаках
Американские красавицы подрались на голых кулаках
Объявил войну итальянцам с УАФ: Алиев представил новый клип
Объявил войну итальянцам с УАФ: Алиев представил новый клип
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
Стартовала Олимпиада-2021
Стартовала Олимпиада-2021
Игроки "Бока Хуниорс" подрались с полицией после фиаско в Копа Либертадорес
Игроки "Бока Хуниорс" подрались с полицией после фиаско в Копа Либертадорес
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
1 Просмотров: 738
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1251
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 576
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1188
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
1 Просмотров: 441
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
воскресенье, 25 июля 2021 21:00

Украинских легионеров в Европе будет несколько сотен

  Комментировать
Украинских легионеров в Европе будет несколько сотен
Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020. Фото: Reuters

После яркого Евро-2020 в Украине сыгран первый тур чемпионата. Почти все основные игроки остались на месте, плюс немного прибавилось новых.

Выход в четвертьфинал не привел массового отъезду украинских футболистов в ведущие чемпионаты Европы. Это и является показателем уровня нашего футбола. Пока прогресса в нем не видно.

На заре независимости, когда лучшие игроки уехали в Россию, мы мечтали, что футбол возродится вместе с Валерием Лобановским и киевским "Динамо". Киевляне действительно доходили с выдающимся тренером в полуфинал Лиги чемпионов и, при благоприятном стечении обстоятельств, могли выиграть его.

Но сборная в те времена ни разу не играла на Евро или Кубке мира.
Лет через десять после этого пошли разговоры, что футбол возродится, когда у нас появятся сильные клубы. И действительно, где-то в 2010-12 годах мы имели четыре очень солидные клубы в чемпионате и еврокубках: "Шахтер", "Динамо", "Металлист" и "Днепр".
Но сборная топталась на месте. Большие турниры проходили без нас.

Единственное исключение было в 2006 году, когда неожиданно подобралась неплохая компания легионеров с Шевченко, Ребровым и Ворониным

Единственное исключение было в 2006 году, когда неожиданно подобралась неплохая компания легионеров с Шевченко, Ребровым и Ворониным.
Первые признаки выздоровления начали появляться лишь в 2016 году, когда мы с третьего места таки запрыгнули на Евро. И хотя Кубок мира в России пропустили, зато квалифицировались на следующее первенство Европы.

Это уже произошло после того, как наша футбольная пирамида рухнула в 2014 году. Уровень жизни стремительно догнал футбол. Всем стало ясно, что мы должны жить так, как нам позволяет экономика. А лучших футболистов отпускать за границу. И не лучших также. Если у нас одна из самых низких зарплат в Европе, то и чемпионат должен быть соответствующий.

Единственное исключение - сборная. Украински легионеров в Европе и Азии должно быть не полтора-два десятка, а несколько сотен. Чтобы тренерам было из кого выбирать. Чтобы дети имели кумиров. Чтобы игроки не боялись иностранных звезд, а спокойно боролись с ними. Потому, что играют с ними в одних чемпионатах.

И тогда футбол начнет прогрессировать. Только тогда, методом проб и ошибок начнут появляться более или менее сильные футбольные клубы. С каждым годом наших легионеров будет больше. Мы радуемся каждому удачному переходу. Но пока их очень мало. Идет процесс накопления сил, чтобы преодолеть пороговую величину. А тогда, когда ежегодно осуществляться десятки переходов, тогда наш футбол оживет. И сборная будет играть на уровне Швейцарии, Хорватии, а может, даже и лучше. Ждать еще недолго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" и "Динамо" применяют цыганский метод



В таблице коэффициентов УЕФА Украинский чемпионат занимает 11 место. В рейтинге ФИФА сборная Украины находится на 24 строчке.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинских легионеров в Европе будет несколько сотен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Впервые родился здоровый ребенок из пробирки

Посмотреть на ядерный взрыв пригласили гостей

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 1 Просмотров: 18000
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 14499
У горах нашли чудо света
У горах нашли чудо света
 Просмотров: 12996
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 11502
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 8658
Спорт
Украина выиграла вторую медаль на Олимпиаде
Украина выиграла вторую медаль на Олимпиаде
 Просмотров: 873
Турецкий клуб охотится за украинским героем Евро
Турецкий клуб охотится за украинским героем Евро Просмотров: 486
Украинский шпажист поборется за бронзу
Украинский шпажист поборется за бронзу
 Просмотров: 117
"Бенфика" отказалась от Яремчука
"Бенфика" отказалась от Яремчука 1 Просмотров: 801
Украинский форвард дебютировал во Франции
Украинский форвард дебютировал во Франции 1 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
37
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
5
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
3
Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
2
"Шахтер" и "Динамо" применяют цыганский метод
Голосов: 1147
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть