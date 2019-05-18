Украинские теннисистки вышли в финал квалификации теннисного турнира во Франции

Костюк вышла в финал теннисного турнира. Фото: Большой Теннис

Украинские теннисистки Марта Костюк и Валерия Страхова с побед стартовали в квалификации турнира серии WTA International в Страсбурге, Франция.

Костюк за полтора часа обыграла 206-го номера мирового рейтинга Ма Шуюэ из Китая. В финале квалификации ей предстоит встретиться с французской теннисисткой Жаклин Адиной Кристиан, сообщает XSport.

Страхова же разгромила представительницу США Джейми Лоб, которая занимает 236-е место в рейтинге. В матче за основу украинка сыграет против Лауры Зигемунд из Германии.

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Раньше сообщалось, что Элина Свитолина потеряла 3 позиции в мировом рейтинге.