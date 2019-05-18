Украинские теннисистки вышли в финал квалификации теннисного турнира во Франции

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 2710
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6210
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 63059
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1062
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1449
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2295
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 378
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6454
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7884
Фото
Все фото
8
8
7
7
6
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Видео
Все видео
"Манчестер Сити" выиграл все трофеи в Англии
"Манчестер Сити" выиграл все трофеи в Англии
"Динамо" отложило чемпионство "Шахтера"до воскресенья
"Динамо" отложило чемпионство "Шахтера"до воскресенья
Бородатый итальянец затмил Роналду и Месси
Бородатый итальянец затмил Роналду и Месси
Самый памятный гол Василия Кобина
Самый памятный гол Василия Кобина
"Лацио" - обладатель Кубка Италии
"Лацио" - обладатель Кубка Италии
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 423
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 711
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1782
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9612
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1350
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
18 мая 2019
Просмотров: 693
Знайшла іншу людину
– Алло, Віка? Це Люда, – на столичній станції метро Дніпро брюнетка років 30 розмовляє телефоном. Одягнена у синю латексну куртку, ...
суббота, 18 мая 2019 22:55

Украинские теннисистки вышли в финал квалификации теннисного турнира во Франции

  Комментировать
Украинские теннисистки вышли в финал квалификации теннисного турнира во Франции
Костюк вышла в финал теннисного турнира. Фото: Большой Теннис

Украинские теннисистки Марта Костюк и Валерия Страхова с побед стартовали в квалификации турнира серии WTA International в Страсбурге, Франция.

Костюк за полтора часа обыграла 206-го номера мирового рейтинга Ма Шуюэ из Китая. В финале квалификации ей предстоит встретиться с французской теннисисткой Жаклин Адиной Кристиан, сообщает XSport.

Страхова же разгромила представительницу США Джейми Лоб, которая занимает 236-е место в рейтинге. В матче за основу украинка сыграет против Лауры Зигемунд из Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Екатерина Козлова существенно поднялась в рейтинге WTA

Раньше сообщалось, что Элина Свитолина потеряла 3 позиции в мировом рейтинге.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские теннисистки вышли в финал квалификации теннисного турнира во Франции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Вандалы вредят персональным звездам знаменитостей

Самое читаемое
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 48639
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
7
 Просмотров: 40564
Утвердили новое украинское правописание
Утвердили новое украинское правописание
 Просмотров: 15876
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
19
 Просмотров: 14661
&quot;Бал цветов&quot;: выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
"Бал цветов": выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
14
 Просмотров: 13070
Спорт
"Манчестер Сити" выиграл все трофеи в Англии
"Манчестер Сити" выиграл все трофеи в Англии
 Просмотров: 225
"Динамо" отложило чемпионство "Шахтера"до воскресенья
"Динамо" отложило чемпионство "Шахтера"до воскресенья
 Просмотров: 468
Зозуля стал лучшим игроком тура в Сегунде
Зозуля стал лучшим игроком тура в Сегунде Просмотров: 198
Игроки "Барселоны" взбунтовались против Гризманна
Игроки "Барселоны" взбунтовались против Гризманна Просмотров: 720
Виталий Миколенко восстановится до матча с Сербией
Виталий Миколенко восстановится до матча с Сербией Просмотров: 63
Больше всего комментируют
8
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
3
В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом
3
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
3
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
3
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
Голосов: 555
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua