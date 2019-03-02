Елизавета Яхно. Фото: FINA

Украинские синхронистки выиграли два золота на этапе Мировой серии

В первый день соревнований во Франции Украинский пополнили свою копилку двумя медалями высшей пробы

Украинские синхронистки завоевали две золотые награды в первый день соревнований на этапе Мировой серии FINA во Франции.



Анастасия Савчук и Марта Федина праздновали победу в техническом дуэте с суммой 90,7207, на 0,0733 опередив соперниц из Японии.



Украинская команда в составе Савчук, Фединой, сестер Алексиивих, Александры Ковлаленко, Александры Кашубы, Яны Нарежнои, Елизаветы Яхно сошла на первую ступеньку пьедестала в технической группе (90,7889).

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Напомним, ранее Елизавета Яхно была определяется лучшей синхронистки 2018 года.