Украинские школьники получили 112 медали на Всемирной Гимназиаде

Украинские школьники одержали победу на Гимназиаде. Фото: ТСН

В марокканском Марракеше завершилась Всемирная летняя Гимназиада. Победу в медальном зачете одержала сборная Украины.

На счету украинкой команды 112 медалей. Всего в Гимназиаде принимали участие 58 команд, сообщает Sport.ua.

Украинская сборная в общекомандном зачете заняла первое место, завоевав 37 золотых, 39 серебряных и 34 бронзовых медалей.

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Украинские школьники выступали в 17 видах спорта: бокс, легкая атлетика, вольная борьба, художественная гимнастика, фехтование, дзюдо, теннис, петанк и тому подобное. Наиболее укомплектована команда по боксу - около 20 участников.